كولر يوضح سبب استبدال يحيى عطية الله في مباراة جورماهيا

ياسر رشاد - القاهرة - برر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي، قرار استبدال المغربي يحيى عطية الله خلال مواجهة جورماهيا الكيني، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.





أشاد كولر المدير الفني للأهلي، بالأداء المميز الذي قدمه الظهير المغربي يحيى عطية الله، قائلاً: "يحيى عطية الله قدم مباراة ممتازة، إيقاع اللعب سيتحسن مع الوقت لأنه غاب عن المشاركة لفترات طويلة".

أوضح كولر سبب استبدال عطية الله خلال اللقاء، قائلاً: "يحيى عطية الله شعر ببعض الآلام العضلية، لذلك فضلت استبداله للحفاظ عليه".

وأكد كولر أن عطية الله كان غائبًا عن اللعب لفترة، مما جعل من الضروري اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لتفادي تفاقم إصابته.

وتعود بعثة الأهلي مباشرة إلى القاهرة، حيث تتوجه من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي.

موعد مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا بدوري أبطال أفريقيا:

تُقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل، 21 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات.

