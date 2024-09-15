حادث تصادم ضخم ينهى سباق جائزة أذربيجان بفوز أوسكار بياستري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح سائق مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري في الفوز بجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو بعد معركة عنيفة للغاية أدت إلى تصادم قبل نهاية السباق بلفة ونصف بين سائق فيراري كارلوس ساينز وسائق ريد بول سيرجيو بيريز خلال معركة الصراع على المركزين الثاني والثالث في السباق، ليخرج على إثرها الثنائي ويفوز جورج راسل سائق مرسيدس بالمركز الثالث.

وكان سباق جائزة أذربيجان بدأ ببداية قوية لبطل العالم ماكس فيرستابين الذي نجح في تعديل ترتيبه من السابع إلى السادس مع البداية فيما كانت بداية أوسكار بياستري قوية مع شارل ليكلير اللذين احتلا من البداية المركزين الاول والثاني، بينما تقدم سيرجيو بيريز سائق ريد بول إلى المركز الثالث.

ظل التنافس بين الثلاثي أوسكار بياستري وشارل ليكلير وسيرجيو بيريز للفوز بالمركز الأول وتقدم بياستري إلى المركز الأول وظل الثنائي ليكلير و بيريز خلفه بفارق لا يزيد عن ثانية واحدة حتى اللفة قلل الأخيرة عندما اقترب الأسباني كارلوس ساينز من الثنائي ليكلير وبيريز ويحاول التقدم على سيرجيو بيريز ويتقدم بالفعل الا ان المفاجأة حدثت عندما انحرف كارلوس ساينز نحو الحائط بشكل مفاجئ ليصطدم بالحائط ويصطدم به سيرجيو بيريز ويخرجا من السباق بشكل مفاجئ ودرامي.

بطل السباق كان سائق مكلارين لاندو نوريس الذي بدأ السباق من المركز السادس عشر ونجح في إنهاء السباق في المركز الرابع بعد استخدام سياسة ناجحة بالبداية بالاطارات الخشنة لمدة ٣٧ لفة ثم استخدام الإطارات المتوسطة لنهاية السباق واستفاد من التصادم بين كارلوس ساينز و سيرجيو بيريز ليتقدم من المركز السادس إلى المركز الرابع.