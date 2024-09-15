وزير الرياضة يلتقي رؤساء أندية الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

ياسر رشاد - القاهرة - لبحث الأليات لزيادة مواردها المالية..

الأحد 15/سبتمبر/2024 - 06:21 م 9/15/2024 6:21:50 PM

التقى عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برؤساء أندية الإسماعيلي المهندس نصر ابو الحسن والعميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة وأسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس وذلك لبحث سبل زيادة الموارد المالية بتلك الأندية والبحث عن حلول غير تقليدية لزيادة الموارد المالية لها .

ونوه الدكتور أشرف صبحي علي دور وزارة الشباب والرياضة نحو تهيئة الأجواءوالمناخ المناسب لتطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة والهيئات والأندية المصرية ذات الطابع الجماهيري بصفة خاصة والتي تتمتع بتاريخ كبير وذات شعبية جماهيرية كبيرة .

وركز صبحي علي ضرورة ايجاد آليات وخطط نحو تطوير الموارد المالية داخل تلك الأندية خلال الفترات المقبلة والتي تسهم في تقدم واستمرارية تلك الأندية سواء علي مستوي المنافسات الرياضية بمختلف الألعاب او ما تقدمة تلك الأندية من الدور الاجتماعي الكبير للأسرة المصرية من خلال مشاركة تلك الأسر في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل تلك الأندية .