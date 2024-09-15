شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد الذى يأمل خلاله فى الوصول لمنصات التتويج.

ويبدأ سيراميكا فى خوض المباريات الودية مع أندية دورى المحترفين أو القسم الثانى على أن ينتهى بمواجهات قوية من أندية الدورى الممتاز للوصول لأعلى فورمة قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر فريق سيراميكا العديد من البطولات التى يحلم بالمنافسة فيها، بعد حصد لقبين من بطولة رابطة الأندية آخر موسمين، والتأهل للسوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات للموسم الثانى على التوالى.

ونجح سيراميكا فى التعاقد مع محمد صادق قادما من مودرن سبورتس، وأيمن موكا قادما من الجونة والثنائى محمود الزيتى ويوسف عفيفى، بجانب استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته مع سموحة.

وجدد مسئولو نادى سيراميكا عقد محمد كوكو حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بين الطرفين وقرر مسئولو نادى سيراميكا تجديد عقد محمد كوكو بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من أيمن الرمادى المدير الفني للفريق بتجديد عقد اللاعب.