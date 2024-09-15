شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري لمباراة الهلال الليبي فى الدور التمهيدي الثاني للكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لخوض مباراته فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، الأحد بتوقيت القاهرة - السابعة بتوقيت بنغازي - على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وضمت التشكيلة الأساسية كلاً من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسن علي، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء، محمود حمدي، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، خالد الغندور ، حسين فيصل ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف.