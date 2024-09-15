شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لاعبو الأهلي أخرجوا كل ما لديهم أمام جورماهيا ونعمل على تحسين الأداء والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال كولر، "لعبنا أمام خصم قوي وتمكننا من تحقيق الفوز وسعداء بالفوز بثلاثية، ولم يدخل في شباكنا أهداف، ونعلم أن مباراة العودة لن تكون مواجهة سهلة، لذا لابد أن نكون في كامل تركيزنا في مباراة العودة بالقاهرة".

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "نجحنا فى فرض السيطرة على مجريات اللقاء، وسعيد بأداء اللاعبين والتزامهم بتنفيذ التعليمات داخل الملعب.. بدأنا منذ أسبوعين فترة الإعداد واللاعبون الدوليون لم يخوضوا تدريبات كافية معنا، وسنحاول تحسين أداء اللاعبين الفترة القادمة، وكان مهما بالنسبة لي أن نعرف هل لدينا الإيقاع المطلوب لخوض مباريات رسمية أم لا".

وتابع مدرب الأهلي، "اللاعبون أخرجوا كل ما لديهم في المباراة، وهدفنا رفع إيقاع اللعب وتسريع الأداء في الأيام القادمة، وقدمنا بداية قوية ولعبنا أمام منافس قوي وسعداء للغاية بأن لاعبينا لديهم الخبرة للتعامل مع مثل هذه المواقف وبسبب هذه الخبرة تمكننا من احتواء المنافس والسيطرة على مجريات اللعب".



واستطرد كولر، "تقدمنا بهدفين في الشوط الأول جعلنا نتحكم في رتم اللقاء بالشوط الثاني، وأرغب في تحقيق الفوز دائما ، ولا يوجد أفضل من أن يكون لديك رغبة عالية في استمرار تحقيق الانتصارات بعد التتويج بالألقاب في العامين الماضيين" .



ووجه رسالة إلى جماهير الأهلي في ختام حديثه قائلا، "في كل مكان بالعالم تتواجد جماهير الأهلي، وهو أمر يسعدني وأحرص دائما على إسعادهم بكل ما أملك وتحقيق كل ما يطلبونه منا".