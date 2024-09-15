شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر ملعب مباراة جور ماهيا فى طريقها إلى مطار نيروبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الأهلي ملعب مباراة جور ماهيا الكيني فى طريقها إلى مطار نيروبي، لبدء رحلة العودة إلى القاهرة عبر طائرة خاصة، بعد الفوز على الفريق الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.



سجل أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة هدفاً، وبذلك قطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة.



وضم تشكيل الأهلي، الذي أعلنه مارسيل كولر مدرب الفريق، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاوو وسام أبو علي ، وبذلك ظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.