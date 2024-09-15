شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: فوز الأهلي على جورماهيا سهّل مهمة حكم المباراة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 06:03 م

المباراة: جورماهيا والأهلي

ذهاب دور32 من دوري أبطال أفريقيا

النتيجة النهائية: ثلاثة أهداف مقابل لاشي لصالح النادي الأهلي

حكم الميدان : ستيف خوان

التقييم الفني في فهم القانون واحتساب المخالفات:



في مبارة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة عدم وجود ضغوط علي طاقم التحكيم، وتسجيل هدفي لصالح الاهلي في بداية المباراة، وتعاون اللاعبين والأجهزة الفنية لم ينجح طاقم التحكيم في إدارتها بشكل جيد وتعددت أخطاؤه الفنية بشكل كبير، وكانت أهم القرارات كالتالي:

الحالة الأولي : في الدقيقة 73 من زمن المباراة يتغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي وسام أبو علي نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع جورماهيا، وفي نفس الحالة تصل الكرة إلي بيرسي تاو والذي يسجل الهدف الثالث.



الحالة الثانية: في الدقيقة 88 يشير المساعد الأول إلى تسلل غير صحيح ويلغي هدفا لصالح جورماهيا.

الحالة الثالثة: كان يجب اشهار البطاقة الحمراء للاعب جورماهيا رقم 6 نتيجة كثرة الخطاء المرتكبة نتيجة التهور.

اللياقة البدنية وتوقع طرق اللعب:

لم يكن الحكم علي المستوي الجيد في استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بالأضافة إلي التمركز الغير صحيح وعدم توقع طرق اللعب .

الحكام المساعدين وتقيم الأداء الفني .

المساعد الأول : أشار علي تسلل غير صحيح في الدقيقة 88 وإلغاء هدف لصالح جورماهيا.

المساعد الثاني : أشار علي بعض حالات التسلل بتقدير صحيح ومنها غير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم في تطبيق القانون .