الارشيف / اخبار الرياضه

الاهلي يحقق رقمًا قياسيًا بعد الفوز على جورماهيا

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي

الأهلي

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي رقمًا قياسيًا بعد الفوز على نظيره جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الاهلي على نظيره جورماهيا بنتيجة 3-0، على ملعب «نيانو الوطني» بكينيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رقم قياسي جديد لـ الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

وصل المارد الأحمر للفوز رقم 11 على التوالي دون هزيمة أو تعادل في دوري أبطال أفريقيا، منذ 17 مارس 2023.

كما حافظ الاهلي اليوم بعد الفوز على جورماهيا، على نظافة شباكه للمرة الـ64 خارج ملعبه.

وسيلاقي المارد الأحمر نظيره جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32، يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements