شكرا لقرائتكم خبر عن ساليفو وبواتنج ينتظمان فى تدريبات الاتحاد السكندري غداً والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم الثنائي مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لاعبا الاتحاد السكندري فى تدريبات زعيم الثغر غدا، الثلاثاء، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الثنائي منذ نهاية الموسم الماضي.



ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في تدريبات زعيم الثغر بدءا من غد الثلاثاء ضمن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حالياً استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيخضع الثنائي لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

واتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي يوم الخميس المقبل، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليلو في خوض عدد كبير من المباريات الودية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، والتعود على أسلوب لعب المدرب القبرصي وفلسفته التدريبية.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 12 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود متولي وفادي فريد .