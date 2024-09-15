شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: يحيى عطية الله لاعب مبشر وبدايته جيدة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، على مستوى المغربي يحيي عطية الله صفقة الأهلي الجديدة خلال مشاركته في مباراة اليوم أمام جورماهيا الكيني.

وقال كولر، فى تصريحات تليفزيونية، إن بداية يحيي عطية الله مع الأهلي مبشرة وجيدة، وتم استبداله خلال لقاء جورماهيا بسبب شعوره ببعض الآلام وسيتم إجراء الكشف الطبي عليه.

وجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

سجل أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة هدفاً، وبذلك قطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة.