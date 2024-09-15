شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإياب أمام الشرطة الكينى مساء الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بنادي الزمالك مساء الثلاثاء الاستعداد للقاء العودة أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يخوض مرانه الأول علي ملعب النادي بميت عقبة.

تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني في الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الكينية نيروبي في السادسة صباح غد الاثنين، عائدة إلى القاهرة، عقب مواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في رحلة تستغرق حوالى 5 ساعات، ومن المنتظر أن تصل إلى مطار القاهرة الدولي في الحادية عشرة ظهر غد.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت عصر الأمس في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.