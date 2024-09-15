شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنذر أفريقيا بثلاثية أمام جورماهيا فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب والان مع تفاصيل الخبر

وجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

سجل أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة هدفاً، وبذلك قطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة.

وضم تشكيل الأهلي، الذي أعلنه مارسيل كولر مدرب الفريق، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاوو وسام أبو علي ، وبذلك ظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

الشوط الأول

بدأ الفريق الكيني بنشاط ملحوظ مُستغلاً اهتمام الأهلي بالجانب الدفاعي ، وضغط صاحب الأرض بقوة منذ إنطلاق اللقاء بحثاُ عن هدف مُبكر ، ووسط استحواذ الفريق الكيني نجح الأهلي في تسجيل هدفين مُتتالين الأول عن رامي ربيعة وبيرسي تاو في الدقيقتين 13 و14 على التوالي.

بعد الهدفين أهدر الأهلي هدفين عن طريق بيرسي تاو ووسام أبو علي.، ثم عادت السيطرة مرة أخرى للفريق الكيني الذي ضغط بقوة بحثاً عن هدف تعديل النتيجة وأنقذ محمد الشناوي فرصة تسجيل هدف أول للفريق الكيني في الدقيقة 23 بعدما تصدى لتسديدة قوية.

عاد اللعب وسط الملعب قليلاً بعد تراجع أداء الفريقين ، وفي الدقيقة 33 أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق بعدما انفرد لاعب جورماهيا بالشناوي لينقض الأخير وينقذ الموقف في الوقت المتاسب.

ونال مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 38 للخشونة ، وتبادل الفريقين الهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريق الكيني الذي ضغط بقوة من أجل تعديل النتيجة لكن لاعبي الأهلي تصدوا للهجمات بشكل جيد ومنعوا أصحاب الأرض من زيارة شباك الشناوي.

في الدقيقة 63 أجرى مارسيل كولر تغيير ثلاثي ، بنزول محمد مجدي أفشة بدلاً من امام عاشور وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا بدلاً من مروان عطية.

وسام ابو علي أهدر فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما أنفرد بالحارس لكنه سدد بعيداً عن الشباك بشكل غريب، ومن هجمة مرتدة نجح الأهلي في تسجيل هدف ثالث عن طريق بيرسي تاو الذي أحسن استغلال كرة عائدة من دفاع الفريق الكيني ليودعها في الشباك في الدقيقة 74.

في الدقيقة 75 شارك محمود كهربا بدلاً من وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد بدلاً من يحيى عطية الله، وضغط الفريقين مع نهاية اللقاء للتسجيل وأهدر طاهر وكهربا أكثر من فرصة للتسجيل ما ألغى الحكم هدف لصاحب الأرض للتسلل لينتهي اللقاء بعدها بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.