شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يهدر فرصة الهدف الرابع للأهلى فى شباك جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

أهدر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى فرصة تسجيل الهدف الرابع لفريقه فى شباك جورماهيا الكينى من انفراد تام بالمرمى فى الدقيقة 87 من عمر الشوط الثانى، بينما احتسب حكم اللقاء هدف جورماهيا تسلل.

وتشير نتيجة المباراة لتقدم الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فمن هجمة منظمة من لاعبي الأهلي على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتبادلة استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء ثم مرر عرضية متوسطة الارتفاع أخطأ الحارس في التصدي لها لتتهيأ أمام رامي ربيعة ليسددها مباشرة داخل الشباك فى الدقيقة 15 ليتقدم الاهلى بالهدف الأول.

ومن خطأ فادح من مدافع جورماهيا استغله إمام عاشور بضغط قوي نجح خلاله في تهيئة الكرة لزميله بيرسي تاو الذي تمكن من مراوغة الحارس ثم وضع الكرة بسهولة داخل الشباك ليعلن عن الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 16.

وأحرز تاو الهدف الثالث للأهلي من هجمة منظمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لبيرسي تاو داخل منطقة الجزاء الذي سدد مباشرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة جورماهيا، المقامة حالياً بملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الاهلى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.

ويدشن الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى ، ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.