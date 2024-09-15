7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يتخذ إجراءات حفظ حقوقه فى أزمة الجابوني بوبيندزا، اتحاد الكرة يجتمع لتحديد موعد انتخابات رابطة الأندية استعدادا للموسم الجديد.

اتحاد الكرة يجتمع لتحديد موعد انتخابات رابطة الأندية استعدادا للموسم الجديد

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا، خلال الساعات المقبلة، لدعوة رابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد الانتخابات الخاصة بتشكيل المكتب التنفيذي استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 – 2025.

الزمالك يتخذ إجراءات حفظ حقوقه فى أزمة الجابوني بوبيندزا

بدأ مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى فى أزمة الجابونى بوبيندزا الذى وقع على شروط الاتفاق لانضمامه للفريق، ثم انتقل لنادي لبوخارست الرومانى.

لاعبو الزمالك يزورون المعالم السياحية فى نيروبى بعد الفوز على الشرطة الكينى

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة جوزيه جوميز، اللاعبين فرصة التجول بالعاصمة الكينية نيروبي صباح اليوم، الأحد، عقب مواجهة الشرطة الكيني التي أقيمت عصر الأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الونش ينهى إجراءات السفر إلى ألمانيا وهذا موعد عودته لتدريبات الزمالك

أنهى محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الزمالك إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات والقياسات العضلية الأخيرة والاطمئنان على إصابة الرباط الصليبى مع الطبيب المعالج، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى تدريبات القلعة البيضاء بعد رحلة سفره.

مجلس الإسماعيلى يستقبل العزاء فى إيهاب جلال اليوم بالملاعب المفتوحة

يقيم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، برئاسة نصر أبو الحسن، مساء اليوم الأحد، سرداق عزاء للراحل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بالملاعب المفتوحة باستاد الإسماعيلية. علي ماهر يدرس الدفع بصفقات المصرى الجديدة أمام الهلال الليبي يدرس الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، الدفع بالصفقات الجديدة في مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، والتي تقام اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة الزمالك تعود من كينيا غداً بعد تخطي الشرطة فى الكونفدرالية