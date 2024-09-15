شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز وجهاز الزمالك يحضرون مباراة الأهلى من أجل عيون السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، وجهازه المعاون، فى ملعب نيايو الوطني، لمراقبة فريق الأهلى الذى يواجه جورماهيا الكينى حالياً بدوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل مباراة القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية فى السوبر الأفريقى، والمقرر لها 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وتشير مباراة الأهلى وجورماهيا لتقدم المارد الاحمر بهدفين دون رد قبل نهاية الشوط الاول فمن هجمة منظمة من لاعبي الأهلي على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتبادلة استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء ثم مرر عرضية متوسطة الارتفاع أخطأ الحارس في التصدي لها لتتهيأ أمام رامي ربيعة ليسددها مباشرة داخل الشباك فى الدقيقة 15 ليتقدم الاهلى بالهدف الأول.

ومن خطأ فادح من مدافع جورماهيا استغله إمام عاشور بضغط قوي نجح خلاله في تهيئة الكرة لزميله بيرسي تاو الذي تمكن من مراوغة الحارس ثم وضع الكرة بسهولة داخل الشباك ليعلن عن الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 16. وأضاع وسام أبو على هدف محقق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأنقذ مرماه. ومن ركلة ركنية لجورماهيا على يسار مرمى الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل غير متقن لحدود المنطقة لتجد متابعة من أحد اللاعبين بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد الشناوي بشكل رائع.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة جورماهيا، االمقامة حالياً بملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.

ويدشن الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى ، ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.