شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لدور الـ16 ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل 5 لاعبين مصريين، وهم نور الشربيني، مصطفى عسل، سلمى هانى، يوسف سليمان وروان العربي، إلى دور الـ16 ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وجاءت نتائج المصريين خلال المباريات التي أقيمت حتى الآن كالتالي:

فوز نور الشربيني على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6.

هزيمة مريم متولي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-4.

فوز يوسف سليمان على نيكولاس مولر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 11-4.

فوز مصطفى عسل على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-8.

فوز روان العربي على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-1: 8-11, 11-8, 11-2, 11-6.

فوز سلمى هاني على مواطنتها زينة ميكيوي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-2, 12-10.

وتشهد البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال، و12 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربيني، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة في منافسات السيدات وهم: نور الشربيني، مريم متولي، روان العربي، سلمى هاني، زينة ميكيوي، هنا معتز، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.