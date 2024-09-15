وسام أبو علي يهدر فرصة الهدف الثالث للأهلى والشناوى يتألق أمام جورماهيا

أهدر وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى فرصة إحراز الهدف الثالث لفريقه، فيما أنقذ محمد الشناوى مرماه من هدف لجورماهيا الكينى، لتستمر النتيجة تفوق المارد الأحمر بهدفين دون رد.

فمن هجمة منظمة من لاعبي الأهلي على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتبادلة استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء ثم مرر عرضية متوسطة الارتفاع أخطأ الحارس في التصدي لها لتتهيأ أمام رامي ربيعة ليسددها مباشرة داخل الشباك فى الدقيقة 15 ليتقدم الاهلى بالهدف الأول.

ومن خطأ فادح من مدافع جورماهيا استغله إمام عاشور بضغط قوي نجح خلاله في تهيئة الكرة لزميله بيرسي تاو الذي تمكن من مراوغة الحارس ثم وضع الكرة بسهولة داخل الشباك ليعلن عن الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 16.

وأضاع وسام أبو على هدف محقق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأنقذ مرماه.