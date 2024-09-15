شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام جورماهيا بثنائية فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

مرت أول 20 دقيقة من مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني المُقامة حالياً بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والنتيجة أصبحت تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

بدأ الفريق الكيني بنشاط ملحوظ، مُستغلاً اهتمام الأهلي بالجانب الدفاعي ، وضغط صاحب الأرض بقوة منذ إنطلاق اللقاء بحثاُ عن هدف مُبكر ، ووسط استحواذ الفريق الكيني نجح الأهلي في تسجيل هدفين مُتتالين الأول عن رامي ربيعة وبيرسي تاو في الدقيقتين 13 و14 على التوالي.

بعد الهدفين أهدر الأهلي هدفين عن طريق بيرسي تاو ووسام أبو علي.

ويضم تشكيل فريق الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاوو وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.

ويدشن الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى ، ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطول ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.