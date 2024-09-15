شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستفسر عن أسباب استقالة عمرو صلاح والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو اتحاد كرة اليد من الاتحاد الدولى عن الاستقالة التى تقدم بها عمرو صلاح للأخير من أجل الاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه كأمين للصندوق فى الاتحاد المصرى.

يذكر أن عمرو صلاح كان قد تم تعيينه مديرا لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" ومعه ياسر الرملى نائبا، وبالتالى سيتم اللجوء إلى الأخير لتولى المهمة منفردا.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مؤخرا، إلغاء قرار الانسحاب من بطولة أفريقيا للسيدات المقرر إقامتها فى الكونغو، وجاء القرار بعد تدخل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى ورئيس الاتحاد الدولى الدكتور حسن مصطفى ومناقشات مع الدكتور الأمين وتأكيدهم على ضرورة المنافسة وتواجد سيدات مصر فى "الكان الأفريقي" لإثقال خبراتهم والاستفادة منهم مستقبلا.

من جانبه، أوضح دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى أن عودة منتخبات السيدات من التجميد على كافة الأعمار السنية كان بقرار من المجلس الحالى بعد توقف لسنوات طويلة، وبالتالى الموضوع لا يحتاج اى مزايدة نظرا لحرص الاتحاد اولاً وأخيراً على مستقبل السيدات والبنات فى كرة اليد، ولكن ولا ننسى ريادتنا القارية ورغبتنا فى أن نظل رقم واحد وبالتالى نعمل على تجهيز منتخبات السيدات على افضل وجه بعد سنوات طويلة من الغربة والإيقاف.