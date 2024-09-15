"الاختلاف لم يكن ماليًا".. حازم فتوح يكشف سبب عدم انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وكيل اللاعبين حازم فتوح سبب عدم إتمام صفقة انتقال لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" لصفوف نيوم السعودي.

وأوضح حازم فتوح، في تصريحات لقناة النهار مساء السبت، أن الخلاف لم يكن مالياً بين الأطراف المعنية، مدللًا على ذلك بالإشارة إلى أن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان طلب زيادة أحد البنود المالية بالتعاقد وتم الموافقة على الأمر.

وأشار وكيل اللاعبين إلى أن العقد كان يتضمن بند يمنح الزمالك الأولوية حال قرار زيزو العودة للدوري المصري ولكن في الوقت ذاته أوضح أن مسؤولي نادي نيوم قد رفضوا بنوداً أخرى كان يرغب بها مسؤولو الزمالك.

وأتم فتوح تصريحاته بخصوص مفاوضات نادي نيوم لضم زيزو باستنكار الأحاديث التي كانت تتداول عن اقتراب زيزو من الرحيل عن الزمالك في وقت تم تجميد المفاوضات.

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