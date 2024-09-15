بعد 24 ساعه فقط.. كيف أنقذ حكم مباراة الزمالك لقاء الأهلي وجورماهيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستعانة بالحكم الزامبي هيلاري هامبابا الذي أدار مباراة الزمالك والشرطة الكيني بكأس الكونفدرالية، أمس من أجل التواجد في طاقم حكام لقاء الأهلي أمام مضيفه جور ماهيا الكيني.

ويواجه النادي الأهلي حاليا نظيره جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مطلع، أن الاتحاد الأفريقي اضطر لإجراء تعديل على طاقم حكام مباراة الأهلي وجور ماهيا، بعدما تأخر وصول حكم الساحة أحمد امتياز من موريشيوس، الذي كان مكلفًا بإدارة اللقاء.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد الأفريقي قرر تغيير أحمد امتياز، وتعيين الحكم الرابع ستيف خوان، كحكم ساحة لمباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني، مع الاستعانة بالحكم هيلاري هامبابا، الذي أدار أمس مباراة الزمالك والشرطة الكيني، كحكم رابع.

وكان الزمالك حقق الفوز أمس على نظيره الشرطة الكيني بهدف دون رد، بذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضا:

"بث مباشر".. مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري الأبطال

"كنا هنستقبل 3 أهداف".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية: قلقان من الأهلي