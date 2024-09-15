لحظة بلحظة بالفيديو.. جورماهيا 0 - 2 الأهلي ..هدفان في دقيقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ومستضيفه جورماهيا الكيني عند الثالثة عصر اليوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حسين الشحات، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو.

المهاجم: وسام أبو علي.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة فتصدى محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لكرة عرضية في الدقيقة 7.

وواصل فريق الأهلي السيطرة والضغط فأرسل لاعبه مروان عطية كرة عرضية في الدقيقة 8 تصدى لها الدفاع.

وأرسل اللاعب يحيى عطية الله كرة عرضية في الدقيقة 11 ولكنها مرت خارج الملعب ركنية للأهلي

بعد ذلك.

واستغل رامي ربيع خطأ دفاع جورماهيا قي إبعاد الكرة وحول كرة بينية وصلته من داخل منطقة الجزاء المرمى ليُسكنها الشباك بالدقيقة 14.

ولم تمر سوى دقيقة حتى عاد الأهلي بهدف ثانِ ابعدما استغل بيرسي تاو خطأ حارس مرمى جورمهايا ومدافع فريقه فاستخلص الكرة وراوغ المدافع أسكنها الشباك.

وواصل فريق الأهلي الضغط وكاد يُسجل الهدف الثالث بالدقيقة 18 ولكن تصدى حارس مرمى جورماهيا لتسديدة وسام أبو علي.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التصدي لتسديدة خطرة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 23.

وسدد لاعب الأهلي إمام عاشور كرة في الدقيقة 27 ولكنها مرت على يسار حارس المرمى قبل أن يتصدى حارس مرمى جورماهيا في الدقيقة 31 لتسديدة على مرتين من وسام أبو علي.

وعاد الشناوي في الدقيقة 33 لينقذ مرماه من هجمة لفريق جورماهيا بعدما أمسك كرة عرضية أُرسلت من يمين الملعب.

وتوقف اللعب بعد ذلك في الدقيقة 33 لتلقي الشناوي العلاج بعد اشتراك لاعب جورماهيا معه في الكرة قبل أن يستكمل اللقاء بصورة عادية.

وواصل الشناوي التألق بالتصدي لتسديدة لفريق جورماهيا بالدقيقة 37 قبل أن يشهر حكم المباراة في الدقيقة التالية بطاقة صفراء للاعب الأهلي مروان عطية.

وكاد يقلص فريق جورماهيا النتيجة هدف بالدقيقة 40 ولكن تسديدته القوية مرت بجوار مرمى الشناوي.

وتصدى دفاع جورماهيا في الدقيقة 42 لركلة ركنية نفذها لاعب الأهلي حسين الشحات.