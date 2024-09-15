تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا.. أكرم توفيق أساسيًا.. وصفقة جديدة تظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الثالثة عصر اليوم الأحد أمام مستضيفه جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل ظهور صفقة الأهلي بالانتقالات الصيفية المغربي يحيى عطية الله.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا:

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حسين الشحات، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو.

المهاجم: وسام أبو علي.

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