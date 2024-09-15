الأهلى وجورماهيا الكيني بدوري الأبطال.. دقيقة حدادًا قبل انطلاق المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، دقيقة حدادًا على روح إيهاب جلال، مدرب النادي السابق، وذلك بناءً على طلب إدارة القلعة الحمراء، التي خاطبت الاتحاد الأفريقي من أجل الوقوف دقيقة حدادًا قبل اللقاء.

وانطلقت مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني، اليوم الأحد، بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم و يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويسعى النادي الأهلي إلى تفادي أي مفاجآت مبكرة وعدم التهاون في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا التي تجمعه مع جورماهيا الكيني اليوم، خاصةً أنه يلعب خارج أرضه وعلى ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي. تعتبر هذه المباراة نقطة انطلاق مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام على استاد القاهرة الدولي.