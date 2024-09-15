الأهلى وجورماهيا الكيني.. تقدم الأحمر بثنائية بعد مرور نصف ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق النادي الأهلي فى التقدم بهدفين مقابل لا شئ أمام جورماهيا الكيني في الـ15 دقيقة الأولى من المباراة المقامة بينهما حاليًا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وجورماهيا:

تذاع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني على قناة أبوظبى الرياضية.



تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني:

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي

ووقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى، دقيقة حدادًا على روح إيهاب جلال، مدرب النادي السابق، وذلك بناءً على طلب إدارة القلعة الحمراء، التي خاطبت الاتحاد الافريقي من أجل الوقوف دقيقة حدادًا قبل اللقاء.

وانطلقت مباراة الاهلى وجورماهيا الكيني، اليوم الاحد، بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى النادي الأهلي إلى تفادي أي مفاجآت مبكرة وعدم التهاون في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا التي تجمعه مع جورماهيا الكيني اليوم، خاصةً أنه يلعب خارج أرضه وعلى ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي. تعتبر هذه المباراة نقطة انطلاق مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام على ستاد القاهرة الدولي.