بيرسي تاو يحرز الهدف الثانى للأهلي أمام جورماهيا الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - أضاف بيرسي تاو، نجم النادى الأهلى، الهدف الثانى فى شباك جورماهيا الكيني، فى المباراة التى تجمع بينهما حاليًا بدوري أبطال أفريقيا.

ووقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى، دقيقة حدادًا على روح إيهاب جلال، مدرب النادي السابق، وذلك بناءً على طلب إدارة القلعة الحمراء، التي خاطبت الاتحاد الافريقي من أجل الوقوف دقيقة حدادًا قبل اللقاء.

وانطلقت مباراة الاهلى وجورماهيا الكيني، اليوم الاحد، بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم و يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويسعى النادي الأهلي إلى تفادي أي مفاجآت مبكرة وعدم التهاون في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا التي تجمعه مع جورماهيا الكيني اليوم، خاصةً أنه يلعب خارج أرضه وعلى ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي. تعتبر هذه المباراة نقطة انطلاق مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام على استاد القاهرة الدولي.