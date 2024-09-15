وزير الرياضة يبحث استضافة مصر لبطولة العالم للبادل بنادي نيو جيزة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمهندس خالد الشواربي رئيس شركة ونادي نيوً جيزة لبحث كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للبادل .

ونوه الدكتور أشرف صبحي الي ان استضافة مصر لهذا الحدث الهام والذي يعد من اعلي البطولات من حيث المستوي والتي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل وهي تعد جزء مكمل من بطولة العالم للبادل .

مؤكدا صبحي أننا نتعاون مع الجميع من اجل مصلحة والارتقاء بالرياضة المصرية علي مختلف المستويات والألعاب .

كما تناول اللقاء الاتفاق علي إقامة عمل مؤتمر صحفي للبطولة نهاية شهر سبتمبر الجاري علي ان تقام القرعة بالمتحف المصرية الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل ويقام علي هامش القرعة مباراة استعراضية علي هامش اقامة قرعة البطولة لتصبح اول بطولة رياضية يستضيف قرعتها المتحف المصري الجديد .

يذكر ان بطولة العالم للبادل تستضيفها شركة نيو جيزة بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل وتقام البطولة علي خمس ملاعب داخل نادي نيو جيزة في الفترة من ٢٠ حتي ٢٦ اكتوبر بمشاركة العديد من دول العالم .

