شبهة جنائية في حادث اللاعب السعودي فهد المولد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أفادت مصادر مطلعة لـ"المدينة" السعودية أن هناك شبهة جنائية في حادث اللاعب فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي، ونادي الشباب، الذي تعرض لإصابات خطيرة ونزيف في المخ وكسور في الجمجمة، جراء سقوطه من شرفة منزله بمدينة دبي بالإمارات الخميس الماضي.

وكان فهد قد اتجه إلى دبي لقضاء إجازة حصل عليها من ناديه الشباب، عقب فراغه من مهمته الوطنية مع المنتخب الوطني أمام الصين، والتي انتهت بفوز السعودية 2-1 في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وكان صديق شخصي لفهد المولد، قد اكتشف الحادث، بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة على الفور.

ويرقد فهد المولد حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، في حالة حرجة للغاية، بعدما تعرض لكسور خطيرة في مناطق مختلفة بالجسم.

وتجري السلطات في إمارة دبي تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، فضلًا عن استدعاء كل من كان موجوداً مع اللاعب، وأخذ أقواله، ومازال الغموض يسيطر على الموقف.

اهتمام وزير الرياضة السعودي

ويحظى الحادث باهتمام بالغ من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ومن اتحاد كرة القدم، الذي أرسل فريقا من الجهازين الإداري والطبي للمنتخب إلى مدينة دبي للوقوف على حالة اللاعب.

كما كلف نادي الشباب، المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي للنادي تركي الغامدي، بالسفر إلى دبي لمتابعة الحالية الصحية للاعب فهد المولد والوقوف إلى جانب عائلته نيابة عن النادي. وتفاعل نادي الاتحاد مع الحادث، باعتبار ان فهد المولد أحد أبنائه، وأصدر بيانًا تمنى فيه سرعة شفاء اللاعب .

بيان القنصلية السعودية

وذكرت القنصلية السعودية في دبي في بيان على حسابها على منصة اكس "إشارة الى ما تم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة بشأن اللاعب فهد المولّد، تود القنصلية العامة في دبي الافادة بانها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر الخميس 12 ايلول (سبتمبر)، وتابعت أنها "لا زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة".

وذكر مكتب دبي الإعلامي نقلا عن القيادة العامة لشرطة دبي أن المولد "سقط من شرفة منزله بالدور الثاني خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي".

وأضاف أن "الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي".