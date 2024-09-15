شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصري الموسم الماضي قبل انطلاق رحلته الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يحل النادي المصري ضيفاً على الهلال الليبي، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يقام على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، حيث يبحث النسور الخضر عن نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمة الفريق في التأهل إلى دور المجموعات.



تأهل النادي المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما أنهى الموسم الماضي المركز الرابع فى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.



ونجح المصري أيضاً في التأهل لنصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، قبل أن يودع البطولة من ذات الدور عقب الهزيمة أمام السماوي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3.



وكان فريق الهلال الليبي تأهل للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره كيتارا الأوغندي بثلاثية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول.