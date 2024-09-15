شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جورماهيا الكينى أمام الأندية المصرية قبل مواجهة الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني فى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وسبق لنادي جورماهيا أن واجه الزمالك والإسماعيلي في الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا موسمي 2019 و1969.

وشهد موسم 1969 من دوري أبطال أفريقيا مواجهة نادي الإسماعيلي لنادي جورماهيا ربع النهائي، وفاز الدراويش في الذهاب بنتيجة 3-1 في القاهرة، بينما تعادل في الإياب 1-1 خارج الأرض.

وحصد الإسماعيلي لقب دوري أبطال أفريقيا 1969 على حساب مازيمبي الكونغولي (5-3) في مجموع المباراتين، كأول نادي مصري يفوز باللقب عبر التاريخ.

في موسم 2019 فاز الفريق الكيني على الزمالك برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور المجموعات، لكن الفارس الأبيض اكتسح جورماهيا في العودة برباعية نظيفة.

وتأهل الزمالك من دور المجموعات متصدرا للمجموعة الرابعة، وحقق لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء 5-3، عقب الفوز في مصر بهدف نظيف والخسارة في المغرب بنفس النتيجة.

طالب ليوناردو نيفا، المدير الفني لجورماهيا الكيني جماهير ناديه بالحضور بأعداد كبيرة في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، وقال ليوناردو نيفا في تصريحات صحفية: "أريد أن أطلب من جميع المشجعين أن يأتوا إلى هنا في المنزل ويملأوا الاستاد بالكامل. أعلم أنه في مصر سيكون الأمر كذلك وأتمنى أن نتمكن من التواجد هنا في نيروبي ومنح اللاعبين ميزة الرجل الثاني عشر".

وأضاف المدرب البرازيلي: "المباراة لن تكون سهلة أمام حامل اللقب الأهلي، الذي فاز باللقب القاري 12 مرة وهو رقم قياسي.. كما أن الجميع يعلم أن الأهلي هو أحد أفضل الأندية في إفريقيا".

وتابع: "في كرة القدم، يكون الأمر 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا.. يجب أن ندفع أنفسنا إلى أعلى مستوى حتى نتمكن من اللعب أمام الأهلي، ويجب أن نلعب بشكل جيد على أرضنا لأن ما نريده هو الفوز".

وأتم ليوناردو نيفا تصريحاته قائلًا: "لن يكون الأمر سهلاً عندما نذهب إلى مصر بالتأكيد، ولهذا السبب نريد أن نمنح أنفسنا الفوز هنا على أرضنا ولدينا فرصة كبيرة للقيام بذلك".