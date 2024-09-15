شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مباراة تلخص نتائج الأهلى تحت أشعة الشمس قبل مواجهة جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلى اليوم مع جورماهيا الكيني في مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مستهل مشواره للحفاظ على لقب أفريقيا.

تبدأ المباراة في الثالثة عصرا على استاد نيايو ناشيونال بالعاصمة الكينية نيروبي.

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الكينية، حيث لعب الأهلي من قبل مع أندية أبالوهيا وليوباردز وتوسكر وفاستاك.

وخاض الأهلى الفترة الأخيرة 18 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا أقيمت عصرا، وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، إذ تلقى تسع هزائم وتعادل فى 7 لقاءات وحقق فوزين فقط، وجاءت كالتالى:

خسر الأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019.

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتنيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 ظهراً بأدغال أفريقيا، ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدورى الابطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً، ثم تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الاحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر ابراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بأخر مباراة بدور المجموعات

ثم واجه الأهلى صن دوانز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2021 عصراً وتعادل بهدف لكل فريق، ثم واجه الهلال السودانى بالجولة الثانية من النسخة الحالية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى وانتهت بالتعادل السلبى ثم خسر من صن دوانز بهدف دون رد فى دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى.

وخسر الأهلى من الهلال السودانى بهدف دون رد عصراً بالنسخة الماضية لدورى الأبطال ثم خسر من صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم تعادل سلبياً مع مازيمبى الكونغولى فى آخر مباراة خاضها على ملاعب منافسيه ظهراً.

يدشن فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى، في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ"32" للبطولة.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطول ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

ويحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويتربع النادي الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.