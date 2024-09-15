شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على معسكر منتخب الكرة الشاطئية 25 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، بإقامة معسكر بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري بالإسكندرية، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل.

واقام منتخب الشاطئية معسكره الأخير بالإسكندرية أيضا في نهاية أغسطس الماضي، حيث خضع اللاعبين لبرنامج تأهيل بدنى خلاله لرفع الحالة البدنية والجاهزية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ومن ضمن الأسماء المرشحة للمعسكر المقبل كل من زيزو الصباح، محمد السيد،ابراهيم حسن،أحمد حمدى ويوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، حسان محمد،محمد عبدالنبي لوحا،كريم سيد، أحمد إسماعيل بالى ، اسماعيل بهجت، حسام باولو، هيثم عاطف كوستا،مصطفى صاصا، عبدالرحمن حسن الشافعي،أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح وأحمد جبر نصة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك ومؤمن نبوى مدير ادارى واسلام شاكر مدير المهمات.