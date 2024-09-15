شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك مقطع فيديو لغرفة خلع ملابس فريق الكرة قبل مواجهة جورماهيا الكينى بدوري أبطال أفريقيا فى الثالثة عصر اليوم.

يدشن فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى، في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ"32" للبطولة.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

ويحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويتربع النادي الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.