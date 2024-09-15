شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر برنامج الأهلى لحفل الذكاء الاصطناعى بالمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” دعوة النادى الأهلى لحفل توقيع شراكة استراتيجية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمجال الطبي والرياضي كأول نادٍ فى أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي فى السابعة مساء غد، الاثنين، حفلا في المتحف المصري الكبير للكشف عن توقيع شراكة استراتيجية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والرياضي.

ويتضمن برنامج الحفل المزمع انطلاقه غداً عرض الفيديو التسجيلى فى الثامنة مساءً، وكلمة الدكتور محمد أسعد فى 8.10، وكلمة رئيس الأهلى فى 8.20، ثم توقيع بروتوكول التعاون فى 8.30، ثم حفل الموسيقار عمر خيرت 8.45، والعشاء فى العاشرة مساءً.

ويهدف الأهلي من هذه الخطوة بحث سُبل الاستفادة من الذكاء الإصطناعي في مجال الطب الرياضي وطرق التغذية السليمة للاعبين والوقاية من الإصابات والتأهيل السريع من الإصابات.

ويُعد الأهلي أول نادً يُقدم على هذه الخطوة في منطقة الشرق الأوسط ، ويتطلع مسئوليه من وراءها لمواكبة التطورات الهائلة في عالم التكنولوجيا بما يساهم في تطوير شئون النادي الرياضية.

وقامت الشركة المُنظمة للمؤتمر بالتنسيق مع الأهلي بتوجيه الدعوة لعدد كبير من كبار المسئولين حيث تمت دعوة ما يقرب من 7 وزراء معنيين بالأمر ، كما سيُشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت في هذا الحدث الهام.