كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الآلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة جورماهيا التي تقام اليوم الأحد في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا



وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم و يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.