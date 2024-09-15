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شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة جورماهيا الكيني

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية أمام فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بالصور.. غرفة ملابس الأهلي 

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تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني
الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة
وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي. 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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