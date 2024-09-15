الأهلي يصل إلى ملعب مباراة جورماهيا الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة جورماهيا استعدادا لمواجهة الفريقين عصر اليوم.

ويتواجد سفير مصر في كينيا وائل نصر الدين عطية رفقة بعثة الأهلي اليوم من مقر الإقامة في نيروبي وحتى ملعب مباراة جورماهيا الكيني وذلك قبل مواجهة الفريقين التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة جورماهيا الكيني اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



ويستهل الأهلي ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني.

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية نقل مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى في الثالثة عصر اليوم الأحد عبر قناتها المفتوحة.

صور.. ملعب نيايو ناشيونال

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