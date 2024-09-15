ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجورماهيا يلا شوت HD في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجورماهيا يلا شوت HD في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع ، يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، عندما يواجه فريق جورماهيا الكيني، في مباراة هامة تقام عصر اليوم على ملعب «نيانو الوطني». تعتبر هذه المواجهة الأولى للفريقين في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في إفريقيا.

يستعد الأهلي، الذي يعتبر من أكبر الأندية في القارة، لهذه المباراة بعد فترة تحضيرات مكثفة تحت قيادة جهازه الفني. يسعى النادي إلى تحقيق بداية قوية في البطولة التي يحمل فيها الرقم القياسي بعدد الألقاب، مما يرفع من سقف التوقعات لدى جماهيره التي تأمل في رؤية أداء متميز يحقق النجاح في مشواره الأفريقي.

في المقابل، يأتي فريق جورماهيا إلى هذه المباراة بعد موسم محلي جيد، حيث يسعى لتقديم أداء قوي يثبت قدرته على المنافسة في الساحة القارية. قد يشكل ملعب «نيانو الوطني»، الذي يُعد من الملاعب الصعبة، تحدياً إضافياً للأهلي، حيث يعرف الفريق الكيني كيف يستفيد من الدعم الجماهيري المحلي والملاعب المألوفة له.

من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتحدي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب. ويأمل الأهلي في تقديم عرض قوي يعزز من فرصه في التأهل للدور المقبل، بينما يتطلع جورماهيا إلى تحقيق مفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية تصب في صالحه قبل المباراة الثانية.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا ومعلق اللقاء

تنطلق مباراة الأهلي وجورماهيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الثالثة مساء اليوم، بتوقيت مصر والسعودية.

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وأسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، مهمة التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا، إلى المعلق الإماراتي عامر عبد الله.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، مباراة جورماهيا الكيني، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم (يوسف أيمن) - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم (بيرسي تاو) - وسام أبوعلي - حسين الشحات.

11 لاعبا خارج خدمة الأهلي أمام جورماهيا في دوري الأبطال

ويغيب عن الأهلي أمام جورماهيا، الثنائي المنضم حديثًا لصفوف القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري؛ أشرف داري بعد إصابته بجزع في الكاحل رفقة منتخب بلاده وتأكده غيابه لمدة 10 أيام على أقل تقدير، وعمر الساعي لقيده بعد يوم 31 أغسطس الماضي ويحق للاعب المشاركة مع الفريق من دور المجموعات.

ويُعد الرباعي الشاب؛ أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، سمير محمد، إضافة إلى مصطفى أبو الخير، خارج حسابات مارسيل كولر أمام الفريق الكيني، نظرًا لقيدهم بعد يوم 31 أغسطس الماضي أيضًا ويحق لهم المشاركة مع الفريق من دور المجموعات، كما يغيب الثنائي علي معلول وكريم فؤاد بسبب عدم قيدهم نظرًا لعدم تعافيهما من الإصابة، فضلًا عن الثلاثي مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، ومحمد عبد الله لوجهة نظر فنية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا اليوم في دوري الأبطال

وتبحث جماهير النادي الأهلي عن كيفية مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، إذ من المقرر أن تبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، المفتوحة عبر القمر الصناعي (نايل سات) والتي يأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معدل التصحيح الخطأ: 4/3.

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

لينك (البث المباشر لقناة أبو ظبي) وقت المباراة

خطوات تنزيل قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد الإطلاع على تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا مجانًا، ينبغي عليك أن تتبع خطوات تنزيل قناة أبوظبي الرياضية، والتي جاءت على النحو التالي:

- الضغط على أيقونة الإعدادات من الريموت الخاصة بجهاز التلفاز.

- قم باختيار قائمة القنوات من القوائم الموجودة أمامك.

- اضغط على أيقونة إضافة قناة.

- ادخل كافة المعلومات الخاصة بالتردد.

- اضغط على كلمة بحث لتنزيل القناة.

- قم بالضغط على OK لتثبيتها على جهاز التلفاز.