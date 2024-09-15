شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يشارك فى ورشة عمل دولية لتطوير المدربين برواندا والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور جمال محمد علي، أحد أبرز الخبراء المصريين في مجال تطوير كرة القدم، القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الرواندية كيجالي؛ للمشاركة في ورشة عمل دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مخصصة لمديري إدارات المدربين بالاتحادات الأفريقية.

وتستمر الورشة التي تستضيفها رواندا أربعة أيام، وتهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف في مجال تطوير المدربين، وذلك في إطار سعي الفيفا الدائم إلى تطوير كرة القدم على مستوى القارة الأفريقية.

وتأتي مشاركة الدكتور جمال محمد علي في هذه الورشة تأكيدًا على مكانة مصر الريادية في مجال تطوير الكوادر الفنية، حيث يسعى لنقل خبراته إلى زملائه من القارة السمراء، والتعرف على أحدث التطورات في مجال تدريب كرة القدم على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج الفيفا لتبادل المعرفة، الذي يهدف إلى خلق فهم مشترك لدور قائد إدارة المدربين في الاتحادات الوطنية، وتبادل أفضل الممارسات والتحديات والقضايا المتعلقة بمواضيع محددة في مجال تعليم المدربين.

ويشارك في البرنامج نخبة من الخبراء والمسؤولين عن تطوير المدربين من 19 اتحادًا أفريقيًا، بالإضافة إلى 6 من المسؤولين عن تطوير المدربين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

بهذه الورشة، يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم مجددًا على التزامة بدعم التطوير المستمر لتعليم المدربين في القارة الأفريقية، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الورشة في الارتقاء بمستوى المدربين الأفارقة، وبالتالي تطوير كرة القدم في القارة السمراء بشكل عام.