شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار عضويات مركز شباب الجزيرة 2 بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عمرو الحداد ، مساعد وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة 2"، عن فتح باب العضويات والاشتراك فى المركز وعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين لطلب العضوية.

وقال الحداد لـ"الخليج 365"، إن أسعار العضويات 25 و30 و35 ألف جنيه، على أن تكون 25 ألفا للمؤهلات العليا، و30 ألفا للمؤهلات المتوسطة، و35 ألف لما دون ذلك.

وأضاف مساعد وزير الشباب والرياضة ، أن أعضاء مركز شباب الجزيرة 1 لهم الحق فى دخول مركز شباب الجزيرة 2، بينما ليس من حق أعضاء مركز الجزيرة 2 دخول مركز الجزيرة 1.