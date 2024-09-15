شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى: شعبية الزمالك أكبر من الأهلى فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف وائل عطية، السفير المصرى فى دولة كينيا ، أن الملعب الذى سيستضيف مواجهة الأهلى اليوم، وخاض الزمالك عليه مباراة الأمس، حصل على موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم منذ أسبوع واحد فقط.

وقال السفير المصرى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 ، "درجة الحرارة معتدلة حاليا، ولكن أشعة الشمس صعب التغلب عليها بسبب وضع البلد الجغرافى".

وأشار السفير المصرى إلى أن شعبية نادى الزمالك أكبر من الأهلى بسبب توافد الفريق الأبيض على دولة كينيا أكثر من مرة، وكثرة المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الفترة الأخيرة.

وأضاف السفير المصرى، "الشعب الكينى متابع جيد للاعبين المصريين والدوري المصرى، وهناك اهتمام كبير من قبل الإعلام الكينى على تواجد قطبى الكرة المصرية".