شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهدد بإيقاف القيد مجدداً خلال 19 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

يواجه نادى الزمالك شبح إيقاف القيد مجددا خلال 19 يوماً من تاريح اليوم الأحد حال عدم تسديده 172 ألف دولار للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق فى موعد أقصاه 4 أكتوبر المقبل، وذلك منعاً لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القيد "فيفا" بإيقاف قيد النادى الأبيض مرة أخرى.

وتلقى نادى الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بتغريم النادى 172 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الزمالك بتغريمه 172 ألف دولار بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج، وكان مستحق السداد فى شهر أبريل الماضى، إلا أن النادى لم يدفعه.

فى سياق مختلف، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الشرطة الكينى بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول فى اللقاء الذى أقيم باستاد نيايو الوطنى بذهاب دورالـ 32 ببطولة الكونفدرالية.