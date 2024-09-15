شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مركز شباب الجزيرة 2 بمساحة 19 فدانا وتكلفة 150مليون جنيه..صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، أن مركز التنمية الشبابية بأكتوبر مركز شباب الجزيرة 2 أقيم على مساحة 19 فدانا ووصلت تكلفتها إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المركز يضم عددا كبيرا من الملاعب وحمامات السباحة وقاعة المؤتمرات، على أن يتم فتح العضويات فى الفترة الحالية بجانب إتاحة المركز لأعضاء مركز شباب الجزيرة 1.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة لديها نظام تسير عليه وهو إعادة تطوير وتشغيل الأصول ومنها مركز التنمية الشبابية بأكتوبر.

وكشف صبحى موعد افتتاح وتشغيل مركز شباب الجزيرة 2 بأنه سيكون 15 أكتوبر كافتتاح تجريبى للمركز.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي مركز التنمية الشبابية والرياضية صباح اليوم، الأحد، الفرع الجديد الجزيرة "2 " بمدينة 6 أكتوبر، والذي بات جاهزاً لافتتاحه خلال الفترة المقبلة بمصاحبه العديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنشآت بمركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة 2 والمقام بمدينة "6" أكتوبر والتي بلغ إجمالي التكلفة الإجمالية "300" مليون جنيه من خلال التمويل الذاتي دون تحميل الدولة اي أعباء مالية وهو النهج والفكر الاستثماري الذي تنتهجه الدولة المصرية والقيادة السياسية في جمهوريتنا الجديدة 2030.



وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجزيرة 2



جانب آخر من الزيارة



جانب آخر من المركز



جانب من زيارة وزير الرياضة



مبنى الاسكواش



ملاعب البادل



وزير الرياضة



وزير الرياضة يتفقد المركز

وأكد "صبحي " أن الهدف من إنشاء فرع لمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر هو تلبية الطلبات المتزايدة للعضوية فى مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة بعد نجاح التجربة للمركز بفرع الجزيرة.

واستكمل وزير الشباب والرياضة حديثه بأننا قد نجحنا في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية جديدة.

واشار صبحي إلى أن الفرع الجديد تم إقامته على مساحة 8 أفدنة ويتكون من : "4"ملاعب للاسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، 2 ملاعب متعددةًالاغراض و2 ملعب بادل، وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة ترفيهي وللأطفال، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات والمبني الاجتماعي للنادي والذي يشتمل علي مطعم ومطبخ والعديد من الكافيتريات.

واكد وزير الرياضة أن الفرع الجديد سيخدم قطاعا كبيرا من أبناء مدينة "6" اكتوبر في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والفنية والثقافية منوها إلى أننا ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية نسير نحو بناء الإنسان والشباب المصري والاستثمار فيه من خلال تنمية قدرات الشباب المصري وتغيير ثقافته المجتمعية واستثمارها على نطاق واسع وبمختلف المجالات.