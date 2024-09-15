شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مباراة جمعت الأهلى مع الأندية الكينية قبل مواجهة جورماهيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني.

ولم يسبق للأهلي مواجهة فريق جورماهيا الكيني خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الأفريقية لكنه سبق وألتقى مع بعض الأندية الكينية في تاريخه الأفريقي.

وتقابل الأهلي مع الأندية الكينية في 14 مباراة سابقة خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، حقق 9 انتصارات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل 27 هدفًا واستقبل 10.

جاءت مواجهات الأهلي ضد 4 أندية كينية هي (أبالوهيا – إيه إف سي ليوباردز – أوسيريان فاستاك – توسكر)، ويعد نادي توسكر أكثر أندية كينيا التي تقابلت مع المارد الأحمر 3 مواجهات بـ6 مباريات.

من جهته أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء اليوم، ومكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

ويستهدف الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي لتكون حافزًا قويًا أمام اللاعبين قبل السوبر الأفريقي أمام الزمالك الذي سيقام 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويفتقد فريق الأهلى في مباراة الليلة جهود الوافد الجديد المغربى أشرف داري الذى تعرض للإصابة بجزع في الكاحل مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية، وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر لاعبيه بتحقيق فوز بنتيجة كبيرة في مستهل رحلته بدوري الابطال الافريقى لإيصال رسالة لجميع فرق القارة أن المارد الأحمر يعتزم الحفاظ على لقبه المفضل كبطل للقارة.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا، يوم 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.