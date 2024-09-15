رئيس نادي رابيد بوخاريست: نتبع الإجراءات القانونية ليُشارك أرون بوبيندزا معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث فيوريل مولدوفان رئيس نادي رابيد بوخارست الروماني، عن موقف المهاجم الجابوني صفوفهم أرون بوبيندزا من المشاركة معهم.

وقال رئيس نادي رابيد بوخارست، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد:"نتبع جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لإتاحة الفرصة لأرون بوبيندزا، للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن وهو بالفعل قد تدرب مع الفريق أمس".

وأتم مولدوفان تصريحاته بالتشديد على رضاه على الصفقات الأربع التي أبرمها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية تحضيراً للموسم الجديد.

وسبق وأعلن النادي الروماني يوم الجمعة الماضي تعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

وكان نادي الزمالك قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية حصوله على توقيع اللاعب على اتفاقية التعاقد ووصول البطاقة الدولية له.

وكانت آخر تجارب المهاجم صاحب الـ 28 عاماً بقميص نادي سينسيناتي الأمريكي قبل أن ينتهي تعاقده مع نهاية موسم 2024/2023.

وسبق وخاض المهاجم الجابوني الدولي تجربتين عربيتين بقميصي ناديي العربي القطري والشباب السعودي.

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