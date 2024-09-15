المتحدث باسم الزمالك: نفاوض أكثر من مدافع.. وجوميز لا يرى وجود أزمة في المركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، إن إدارة ناديه تتفاوض مع أكثر من لاعب ومدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح سالم، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس 2 مساء السبت، أن هدفهم بالموسم الجديد المنافسة على كافة البطولات: "أبلغنا جوميز بذلك وهو يعلم قيمة الزمالك"، مشيرًا إلى أن تجديد عقد جوميز مع الزمالك كان مرهونًا بتحقيق الكونفدرالية وهذا ما تحقق.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إلى أن مجلس إدارته لم يُفكر من قبل في تغيير المدير الفني، مضيفًا:"جوميز لا يشعر بوجود مشكلة في خط الدفاع، ويرى أنه يمتلك لاعبين جيدين في هذا المركز، والوضع اختلف في مركز الظهير الأيسر بعد ما حدث لفتوح، لذلك كنا في حاجة لظهير أيسر أساسي وآخر احتياطي".

وأتم سالم تصريحاته بالتنويه إلى أن جوميز يرى أن فريقه يضم لاعبين جيدين للغاية يحاول توظيفهم في أكثر من مركز.

اقرأ أيضًا:

"تستمر أكتر من سنة".. محامي دولي يصدم الزمالك بشأن صفقة بوبيندزا

"كنا هنستقبل 3 أهداف".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية: قلقان من الأهلي