المُعتزل (2).. إبراهيم سعيد من نجم كرة قدم مرورا "برقص النجوم" وصولا لتقديم البرامج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حياة لاعبي كرة القدم بعد الاعتزال ليست سهلة، حيث يواجه العديد من المعتزلين أزمات مالية ونفسية، بسبب تعوٌد اللاعب دائما على الظهور والحديث عنه في البرامج الرياضية، وتقاضي أجر مرتفع كل موسم من ناديه، مما يجعل بعضا منهم الاتجاه إلى البرامج التلفزيونية والأعمال الحرة.

ويقدم لكم "الخليج 365" الحلقة الثانية من سلسلة "المُعتزل" التي يُعرض من خلالها أبرز محطات لاعبي كرة القدم وحكاياتهم بعد الإعتزال، والمشاكل التي واجهتهم.

إبراهيم سعيد الذي بدأ من القمة

على عكس ما يعرفه المعظم فقد بدأ إبراهيم سعيد مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، وليس الأهلي، وقضى داخل الجدران البيضاء 5 أشهر قبل أن يمنعه والده الأهلاوي "المتعصب" من استكمال مشوارة مع الزمالك.

وبعد ما قضى إبراهيم سنة كاملة في المنزل دون ممارسة كرة القدم، قرر الالتحاق باختبارات النادي الأهلي وكان آخر من يصل يومها، وعند بداية المباراة سدد الكرة بقوة اصطدمت في أنف سيدة تقف خلف المرمى مما أدى إلى حالة إغماء.

وحينها أمين عرابي نائب رئيس قطاع الناشئين لم يكن منتبها إلى المباراة وعندما سُئل "عم حارث" عن سبب إغماء السيدة قال له أن هذا الولد سدد الكرة بقوة واصطدمت بها، وبعد هذا الحادث انتبه عرابي إلى إبراهيم سعيد في الاختبارات.

وبعدها كل كرة سددها إبراهيم سكنت المرمى، ليذهب عرابي إلى والده بعد الاختبارات ويؤكد له أنه انضم إلى الأهلي دون اختبارات أخرى، ليلتحق بناشئي الأحمر.

تصعيد وهروب واحتراف

صعّد النادي الأهلي إبراهيم سعيد إلى الفريق الأول لكرة القدم في موسم 1998/99 نظرا لمستواه الملفت مع فريق الشباب.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات، وكأس السوبر المصري والسوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر مرة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" إنه هرب من النادي الأهلي قبل مباراة القمة بيومين، من أجل الاحتراف في الدوري البلجيكي بعدما تلقى عرض من جنت عن طريق زميله أحمد حسام ميدو.

وعاد بعدها إبراهيم إلى الأهلي بعد تقديم المارد الأحمر شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولم يريد نادي جنت الدخول في مشاكل مع الأهلي، وظل 3 أشهر يتدرب مع الجوهري مدرب منتخب مصر حينها، وموقوف من الأهلي.

وأصر الجوهري على ضمه إلى قائمة الفراعنة لمواجهة السنغال، وبعدها بشهر عاد إبراهيم سعيد إلى الأهلي بعقد جديد لمدة 3 سنوات، وفي موسم 2003 خاض تجربة احترافية مع نادي إيفرتون على سبيل الإعارة.

وواجه إبراهيم سعيد العديد من المشاكل مع نادي إيفرتون حيث جلس على دكة البدلاء دائما، ووفقا لتصريحات اللاعب التلفزيونية فإنه لم يحب الجلوس على دكة البدلاء، بعد التعود على المشاركة كأساسي مع منتخب مصر والأهلي.

وأوضح إبراهيم أن نهايته مع إيفرتون جاءت بعد صبغ شعره باللون الأحمر، ليتلقى هجوم حاد من الجمهور، لأن اللون الأحمر ينتمي إلى ليفربول منافس إيفرتون الأزلي، ليبلغه النادي عن البحث عن عروض للرحيل.

عودة إلى مصر والانتقال للزمالك

وبالعودة إلى مصر لم يصل اللاعب مع إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، لينتقل إلى الزمالك في موسم 2004/05.

وبعد عامين مع نادي الزمالك دون تحقيق بطولات، عاد إبراهيم إلى أوروبا من بوابة تشايكور ريزا سبور التركي، يحقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر في عام 2006.

وأثناء احترافه في أوروبا حصل على كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه عام 2008، ليعود بعدها إلى الدوري المصري من بوابة الإسماعيلي، وبعد عام واحد رحل إبراهيم إلى الأهلي الليبي بسبب مشاكل في عقده مع الدراويش.

وعاد اللاعب إلى مصر من بوابة الاتحاد السكندري في موسم 2011، واعتزل كرة القدم بعد عام واحد من الانضمام للنادي السكندري.

الاتجاه إلى التمثيل والبرامج بعد الاعتزال

كأي لاعب مُعتزل يبحث عن مجال لتعويض خسارة مصدر رزقه الأساسي، واتجه إبراهيم سعيد إلى البرامج التلفزيونية بداية من برنامج "رقص النجوم" عبر إحدى القنوات الفضائية.

وبعدها اتجه إبراهيم سعيد إلى التمثيل بداية من مسلسلها "مزاج الخير" للممثل مصطفى شعبان، وفيلم "ظرف صحي"، مرورا بعدد من البرامج التي لم تنجح مثل برنامج المقالب "المشاغب".

وفي شهر مارس 2016، أقامت زوجة اللاعب دعوى قضائية بمحكمة الأسرة في حلوان، بعد إعلانه زواجه للمرة الرابعة، وطالبت في دعواها بالخلع، مقابل التنازل عن جميع مستحقاتها عدا النفقة الخاصة بأولادها، وهو ما حدث.

وبعدها بـ4 أعوام، أقامت زوجة إبراهيم سعيد، ابتسام علاء، دعوى قضائية لكن هذه المرة تطالب فيها بحبسه، بسبب تخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس للأولاد عن مدة 15 شهرا، ليستجيب اللاعب ويسدد المبلغ.

وفي شهر أكتوبر من عام 2023 تعاقد إبراهيم سعيد مع شبكة قنوات النهار لتقديم برنامج "بلس 90" أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويقدم أمير هشام نفس البرنامج من السبت حتى الثلاثاء.

لتعود ابتسام علاء لرفع دعوى قضائية آخرى لحبس اللاعب في شهر ديسمبر 2023، بسبب امتناعه عن سداد مصروفات ابنتهما رغم قدرته المالية.

وقضت محكمة أسرة النزهة بمعاقبة إبراهيم سعيد، بالحبس لمدة 30 يوما، في الدعوى رقم 25098/2023 المقدمة من طليقته، لامتناعه عن سداد مبلغ 227 ألف جنيه قيمة مصروفات دراسة ابنته "لي لي"، ليقوم اللاعب بدفع المبلغ إلى طليقته.

وحتى الآن يقدم إبراهيم سعيد برنامج "بلس 90" عبر شبكة قنوات النهار.

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