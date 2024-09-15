احتمالية ظهور صفقة جديدة.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام جورماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة جورماهيا الكيني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة الفريق الكيني.

وقد يظهر خلال التشكيل الأساسي، اللاعب المغربي يحى عطية الله في الجهة اليسرى، حيث هناك مفاضلة بينه وبين عمر كمال عبدالواحد.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد أو يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

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