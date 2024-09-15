شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الجيش الرواندى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز من رواندا اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء السبت على بملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي. ويسعى بيراميدز، بقيادة الكرواتي كورنسيلاف يورتشيتش، لحسم تأهله مبكرا لدور المجموعات في مباراة العودة بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الجيش الرواندى في دوري ابطال افريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشوار بيراميدز والجيش الرواندى في دوري الابطال

والتقى بيراميدز مع جي كيه يو في دور الـ 64 من عمر مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأقيمت المباراتان فى القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز تحقيق الفوز على جي كيه يو، بنتيجة 9-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

حيث فاز في لقاء الذهاب 6-0، وفي مواجهة العودة انتصر 3-1.

فريق الجيش الرواندي تأهل إلى دور الـ 32 بعدما حقق الفوز على منافسه عزام التنزاني بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بيراميدز يبحث عن اللقب الثانى في تاريخه

ويطمح بيراميدز لتخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويسعى بيراميدز للمضي قدمًا نحو اللقب في النسخة الحالية من المسابقة، ويسعى لمجابهة الأندية الأفريقية وعلى رأسها غريمه المحلي الأهلي حامل لقب المسابقة في آخر نسختين، والذي بدوره يستهدف اللقب الثالث على التوالي.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دوري ابطال افريقيا

لم يتحدد القناة التي ستذيع مباراة بيراميدز والجيش الرواندى، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.